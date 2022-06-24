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Белорусских детей пытали, ставили над ними опыты, морили голодом в концлагерях
Белорусских детей пытали, ставили над ними опыты,морили голодом в концлагерях. Сжигали заживо вместе со стариками в деревнях. Хатынь, Дальва… Более четырех сотен сожженных деревень вместе с жителями.
Евгений Розенблат, кандидат исторических наук, доцент кафедры БРГУ им. А. С. Пушкина:
Геноцид - это не только когда убивали. Я на сегодняшний день не вижу разницы межу понятиями иудофобией, русофобией, белорусофобией. Главное, когда кто-то кого-то начинает считать существом более низкого порядка…Дети. Их слезы…Расстрелянное детство.Трагедия в Домачево - отдельная история военного преступления.
Фильм АТН "Расстрелянное детство" смотрите здесь.
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