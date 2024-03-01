Белорусских криптовалютчиков обяжут платить налоги

Как сообщил начальник главного управления налогообложения физических лиц Министерства по налогам и сборам Андрей Ковалевский, с 1 января 2025 года доходы от майнинга и продажи криптовалют физическими лицами будут облагаться налогом.

Напомним, самостоятельная деятельность физических лиц (купля-продажа криптовалюты) разрешена, а вот оказание содействия или услуг в этом вопросе запрещены и влекут административную ответственность.Нарушителям грозит штраф. Также у них могут конфисковать часть дохода, а с тех средств, которые останутся, придется уплатить подоходный налог.

Факт Ставка налога для доходов, полученных от запрещенных видов деятельности, кстати, составляет 26 % и не учитывает расходы, связанные с осуществлением этой деятельности.

В Беларуси криптовалютами владеют более 270 тыс. человек.Всего же в мире криптой владеют 425 млн человек, а общая рыночная стоимость криптоактивов превышает 1,18 трлн долларов.

Более 88 тыс. пользователей являются криптовалютными миллионерами, 22 имеют статус криптовалютных миллиардеров, а 182 пользователя владеют активами на 100 млн долларов и более.