3.42 RUB
3.34 USD
3.57 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Белорусских криптовалютчиков обяжут платить налоги
Как сообщил начальник главного управления налогообложения физических лиц Министерства по налогам и сборам Андрей Ковалевский, с 1 января 2025 года доходы от майнинга и продажи криптовалют физическими лицами будут облагаться налогом.
Напомним, самостоятельная деятельность физических лиц (купля-продажа криптовалюты) разрешена, а вот оказание содействия или услуг в этом вопросе запрещены и влекут административную ответственность.Нарушителям грозит штраф. Также у них могут конфисковать часть дохода, а с тех средств, которые останутся, придется уплатить подоходный налог.
Факт
Ставка налога для доходов, полученных от запрещенных видов деятельности, кстати, составляет 26 % и не учитывает расходы, связанные с осуществлением этой деятельности.
В Беларуси криптовалютами владеют более 270 тыс. человек.Всего же в мире криптой владеют 425 млн человек, а общая рыночная стоимость криптоактивов превышает 1,18 трлн долларов.
Более 88 тыс. пользователей являются криптовалютными миллионерами, 22 имеют статус криптовалютных миллиардеров, а 182 пользователя владеют активами на 100 млн долларов и более.
Фото: pexels.com
Президент
Все
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
"Нам предстоит еще немало сделать" - Лукашенко о развитии двусторонних отношений с Зимбабве
Политика
Все
Общество
Все
Видеть, слышать и вести воздушные суда над Беларусью - задачи сотрудников Белаэронавигации
Мендкович о климатической повестке: Запад ищет новые направления для колонизации государств
Качественное образование стало брендом Беларуси
Все дрова с третьего чемпионата по колке дров отправятся одиноким пожилым людям
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Скорая помощь попала в ДТП, нетрезвый пешеход пытался откупиться от протокола - обзор происшествий
В дренажной канаве утонул мужчина, 6-летний мальчик во время игры поджег хозпостройку - обзор ЧП
В Минске гимназист поверил мошенникам и отдал курьеру более 53 тыс. долларов родительских сбережений
В Речице нетрезвый пешеход пытался "договориться" с ГАИ