ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Белорусских медиков призывают бойкотировать работу

Информация о том, когда эмоции перекрывают всякий здравый смысл. С точки зрения этики здоровье и жизнь человека - тема неприкосновенная. Впрочем, как мы уже рассказывали не раз, некоторые граждане, которые скрываются под аккаунтами в интернете, переходят все границы дозволенного. Причем достается абсолютно не втянутым в политику профессиям.

В профильных чатах белорусских врачей стали публиковаться сообщения с призывами бойкотировать работу

Многие врачи также рассказывают, что им поступают сообщения с укором, что те не присоединяются к забастовкам. Зачастую подливают масло в огонь и так называемые группы поддержки. Только вот являются ли они врачами на самом деле - большой вопрос.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все