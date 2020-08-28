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Белорусских медиков призывают бойкотировать работу
Информация о том, когда эмоции перекрывают всякий здравый смысл. С точки зрения этики здоровье и жизнь человека - тема неприкосновенная. Впрочем, как мы уже рассказывали не раз, некоторые граждане, которые скрываются под аккаунтами в интернете, переходят все границы дозволенного. Причем достается абсолютно не втянутым в политику профессиям.
В профильных чатах белорусских врачей стали публиковаться сообщения с призывами бойкотировать работу
Многие врачи также рассказывают, что им поступают сообщения с укором, что те не присоединяются к забастовкам. Зачастую подливают масло в огонь и так называемые группы поддержки. Только вот являются ли они врачами на самом деле - большой вопрос.
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