Белорусских медиков призывают бойкотировать работу

Информация о том, когда эмоции перекрывают всякий здравый смысл. С точки зрения этики здоровье и жизнь человека - тема неприкосновенная. Впрочем, как мы уже рассказывали не раз, некоторые граждане, которые скрываются под аккаунтами в интернете, переходят все границы дозволенного. Причем достается абсолютно не втянутым в политику профессиям.



