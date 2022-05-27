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Белорусских миротворцев наградили за участие в миссии ОДКБ в Казахстане

Отметить тех, кто на страже нашей безопасности. В преддверии Международного дня миротворцев ООН в Витебске прошло чествование военнослужащих миротворческой роты. Военные 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады получили ценные подарки и медаль участника миротворческой миссии ОДКБ в Казахстане. Это был первый подобный опыт в истории Вооруженных Сил независимой Беларуси.

Наши белорусские миротворцы с честью выполнили миссию в Казахстане. Обеспечили безопасность государственных и военных объектов и внесли значимый вклад в стабилизацию обстановки в стране. Ввод миротворческого контингента не дал разгореться очередной цветной революции.
Вадим Лукашевич, замкомандующего по идеологической работе - начальник отдела командования сил спецопераций ВС Беларуси


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Опыт колоссальный в плане перемещения, работы с местным населением, которое отчасти не знало русского языка. Пригодился английский, который мы изучаем, потому что часть населения владело русским языком.
Игорь Гиль, командир миротворческой роты ВС Беларуси

В 2004 году наша страна впервые заявила о намерении создать собственный миротворческий военный контингент. А спустя год была сформирована миротворческая рота. Суть и одновременно сложность такой службы - соблюдать баланс - необходимо остановить конфликт и не спровоцировать новый.