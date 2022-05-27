Белорусских миротворцев наградили за участие в миссии ОДКБ в Казахстане

Наши белорусские миротворцы с честью выполнили миссию в Казахстане. Обеспечили безопасность государственных и военных объектов и внесли значимый вклад в стабилизацию обстановки в стране. Ввод миротворческого контингента не дал разгореться очередной цветной революции.

Вадим Лукашевич, замкомандующего по идеологической работе - начальник отдела командования сил спецопераций ВС Беларуси