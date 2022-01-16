Белорусских миротворцев торжественно встретили в Минске

С особым трепетом белорусских миротворцев встретили накануне в Витебске. В 103-й воздушно-десантной бригаде организовали день открытых дверей для родственников военнослужащих, их друзей и просто неравнодушных белорусов, которые ждали приезда миротворцев на родину. Свою миссию наши десантники выполнили достойно.



Официальная часть торжественной встречи состоялась на плацу. После этого миротворцы пообщались с родными. Многие приехали большими семьями. Среди встречающих немало школьников, для которых миротворцы пример мужества.



Для всех, кто пришел на встречу, витебские десантники организовали показательные выступления, выставку оружия и военной техники.