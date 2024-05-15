Белорусских змагаров-коллаборантов в Польше используют для создания негативных информационных поводов в отношении Беларуси

После того как в Польшу бежали белорусские змагары-коллаборанты, их используют для создания совершенно разных негативных информационных поводов в отношении Беларуси. Об этом рассказали корреспонденты АТН в проекте "Это другое".

То они кричат, что пойдут нас освобождать от здравого смысла, тем самым тестируя, как воспримут эту информацию и поляки, и белорусы в Беларуси. И уже в зависимости от реакции адаптируют свои дальнейшие действия к реальности.

То эти же змагары начинают дискредитировать поляков в Польше, которые не хотят вторить глупостям польских властей. И, конечно же, делают это через местные влиятельные СМИ.

Я держу в руках одну из крупнейших польских газет. Обратите внимание на название статьи: "Глашатай режима Кшиштоф Толвински". Режима - это о властях Республики Беларусь и властях Российской Федерации. Что здесь важно? В этой статье выступает беглый предатель - некий Павел Латушко. Этот человек является членом террористической организации. И этот человек выступает здесь, в этой статье. Кшиштоф Толвински, председатель партии "Фронт" (Польша)

"Как-то в свое время польский премьер Дональд Туск поставил под сомнение качество белорусских продуктов с точки зрения влияния на здоровье. Я сказал, что это неправда, в Беларуси отличные и качественные продукты. Мы все это знаем и соврать здесь не получится. Я показал белорусскую вяленую говядину и сравнил эту упаковку с польской говядиной, в которой невероятное количество химических добавок. Все увидели, что качество белорусской говядины вызывает уважение", - подчеркнул Толвински.

"С другой стороны, что же натворил этот беглый белорусский предатель Павел Латушко. Он в этой статье поставил вопрос о том, по какому праву я привез этот кусочек говядины в Польшу и показал это. Он, видимо, хотел привлечь меня к уголовной ответственности, потому что нельзя привозить продукты, даже такую мелочь, к которой он прицепился. Посмотрите, как они берут деньги, эти белорусские паразиты, чтобы искажать реальность, чтобы лгать полякам и лгать вам, белорусам. Эти люди содержатся на западные деньги, на деньги разного рода польских спецслужб. Для чего? Чтобы нас, поляков, подтолкнуть к конфликту, подтолкнуть к войне", - констатировал председатель партии "Фронт".