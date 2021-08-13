Белорусским аграриям осталось обработать 20 % площадей хлеба

Белорусские аграрии приближаются к финальному этапу уборочной. Осталось обработать 20 %площадей.

Намолочено 5 млн 194 тыс. тонн зерна. Быстрее всех работают на Брестчине. Здесь обещают до конца недели завершить уборку. Самый высокий намолот у Минской области. За место в тройке лидеров сражаются Гродненская и Могилевская области. Вровень идут Гомельский и Витебский регионы.

Экипаж-трехтысячник появился на севере страны. Первыми этот рубеж преодолели Валентин и Владислав Лаптинские. Награждение передовиков жатвы состоялось на полях Оршанской агропромышленной структуры. Отец с сыном не первый год работают в тандеме. Минувшим летом они также стали трехтысячниками, но в этом сезоне подойти к круглой цифре удалось гораздо быстрее.

Тысячный намолот на севере страны уже преодолели около ста экипажей. Аграрии уверенно выходят на финишную прямую. В этом году завершить жатву планируют на две-три недели раньше обычного.