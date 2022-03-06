Слова благодарности белорусским спортсменкам за их труд и верность своему делу

Они честь и слава нашего спорта. Ради них мы откладываем все дела и переживаем-поддерживаем во время соревнований. Белорусские спортсменки даже в канун 8 Марта продолжают ежедневно трудиться, чтобы быть лучшими в своем деле.

И у них это здорово получается. Девушки из Беларуси ставят рекорды, завоевывают олимпийские медали и становятся примерами для подражания. А в жизни они мамы, жены, дочери. В нашем материале будут только слова благодарности за труд спортсменок и верность своему делу. Репортаж Андрея Козлова.

Ирина Жук - одна из самых обаятельных белорусских спортсменок, всегда открыта к общению. И самое главное, ведь мы говорим о спорте, не так ли, лучшая в нашей истории в прыжках в высоту. Она эмоциональна, страстна к своему делу и открыта к новому.

В этой дисциплине легкой атлетики мы переживаем уникальный момент. Именно Ире принадлежат рекорды как на открытом стадионе, так и в помещении. И самые высокие позиции у нее, мы в это верим и ждем, впереди.



Белова, Белошапко, Корольчик, Карстен, Богинская, Волчецкая, Корбут, Кошель, Лобач, Лазакович, Петрик, Эллина Зверева, Нестеренко, Цупер, Гуськова, многие другие. И это только наши олимпийские чемпионки, да и то не все. А сколько в нашей истории серебряных и бронзовых белорусок. Тех, кто не смог достичь медали, но был ее достоин. Чемпионки мира, Европы, Кубков мира, национальных первенств, обладатели персональных наград в спорте.



Анна Гончарова, супруга Владислава Гончарова, который принес первое олимпийское золото в истории для Беларуси в прыжках на батуте. Аня тоже прекрасная спортсменка, которой пока помешали раскрыться травмы. Там папа как раз позади. Молодой отец Владислав.

Сравнительно недавно супруга подарила нашему чемпиону двойню. Вы видите, для командных соревнований по прыжкам на батуте в Витебске подрастает дуэт, у которого фантастические гены.

Пары в спорте - так часто бывает. Анна Давыскиба играет в итальянской волейбольной "Монце" и вместе с супругом растит там своего первенца. Историю появления на свет Ксюши Дарьи Домрачевой и Уле-Эйнара Бьорндалена обсуждал весь спортивный мир.

Белорусские спортсменки - это и стиль, если хотите, который передают своим детям. Виктория Азаренко не так давно на пресс-конференции появилась вместе со своим сыном.

У каждой белорусской спортсменки свои ритуалы, детали

Динозаврик Алимбековой, бирюзовый цвет, который сопровождает нашу спортсменку на протяжении карьеры. Наши разные, но интересные. А еще это часто не только спортсменки-мамы, а те девушки, которые ждут своих мужчин с соревнований. И создают дома уют. Как Корольки, например. Ксения всегда ждет одного из наших лучших велогонщиков Евгения, который то на соревнованиях, то на сборах. Но когда вместе, мы видим, это идеальная пара.

Девушки в Токио нас вновь впечатлили и вновь старались изо всех сил пополнять медальную копилку, причем в таких непростых видах спорта для прекрасной половины олимпийской сборной Беларуси - борьба и гребля, где труд превыше всего. Ванесса Колодинская и Марина Литвинчук завоевывали награды, а их главная мотивация в эти дни находилась дома, в Беларуси.