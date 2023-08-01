Белорусским студенческим отрядам исполняется 60 лет

Александр Прохоров, второй секретарь ЦК БРСМ:

Сегодня мы реализуем семь республиканских трудовых проектов. Это "Гомсельмаш", МАЗ, МТЗ, наши ребята трудятся в Островце на атомной электростанции. Мы активно развиваем сотрудничество по линии Союзного государства и наших ребят знают как ответственных и трудолюбивых. Как отечественные, так и зарубежные наниматели хотят в своих рядах видеть именно бойцов студенческих отрядов.