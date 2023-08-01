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Белорусским студенческим отрядам исполняется 60 лет

Белорусским студотрядам - 60 лет! В этом году в стране трудоустроены около 28 тыс. молодых ребят. География их работы расширяется: границы Беларуси перешагнули давно, бороздили просторы от Венесуэлы до Крайнего Севера. За шесть десятилетий удалось не только сохранить известный комсомольский бренд, но и развить его и вывести на более качественный уровень.

Александр Прохоров, второй секретарь ЦК БРСМ:
Сегодня мы реализуем семь республиканских трудовых проектов. Это "Гомсельмаш", МАЗ, МТЗ, наши ребята трудятся в Островце на атомной электростанции. Мы активно развиваем сотрудничество по линии Союзного государства и наших ребят знают как ответственных и трудолюбивых. Как отечественные, так и зарубежные наниматели хотят в своих рядах видеть именно бойцов студенческих отрядов.

В День Белорусских студенческих отрядов дали старт молодежной трудовой акции "Всебелорусский день ударного труда". Все заработанные деньги пойдут на создание республиканского патриотического центра в Кобринском укреплении Брестской крепости.

В праздничный день в разных уголках страны молодежь инициировала патриотические акции, фестивали спорта и творчества, открытые диалоги, чествование лучших и встречи с ветеранами движения. В столице бойцы студотрядов из девяти районов Минска, а это почти три тысячи юношей и девушек, в течение всего дня будут возлагать цветы к монументу Победы. Итоги юбилейного третьего трудового семестра подведут в ноябре.

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