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Белорусские спасатели извлекли из-под завалов в Турции еще двоих человек

Белорусский спецотряд "ЗУБР"продолжает восхищать своей работой весь международный спасательный контингент в Турции.

Несмотря на то что с каждым днем шансы на спасение людей, которые находятся под завалами, близки к нулю, чудеса случаются. И сегодня белорусские спасатели извлекли из-под обломков живыми двоих молодых мужчин. При этом, как отмечают специалисты, найти выживших под завалами и спасти их спустя неделю почти нереально, но наши спасатели продолжают делать невозможное.

Подробности у Юрия Шевчука.

Несмотря на то, что с момента землетрясения прошло уже около недели, спасателям из спецотряда "ЗУБР" по-прежнему удается находить живых под завалами. Сегодня утром наше звено работало в центре города, и после работы экскаватора объявили так называемую минуту тишины и услышали, как под завалами человек зовет о помощи. Спустя три часа кропотливой работы, белорусским спасателям пришлось пройти 4 стены для того, чтобы добраться до пострадавших. Им удалось извлечь сразу двух человек.

Самое сложное - это найти было. Четыре стены проходили. Из сложных технических работ было укрепление стены для обеспечения безопасной рабочей площадки, для обеспечения безопасности спасателей.
Александр Курочкин, начальник дежурной смены ЦОУ РОСН "ЗУБР" МЧС Беларуси

На месте завалов продолжают работать группы спасателей.

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