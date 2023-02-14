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Белорусские спасатели извлекли из-под завалов в Турции еще двоих человек
Белорусский спецотряд "ЗУБР"продолжает восхищать своей работой весь международный спасательный контингент в Турции.
Несмотря на то что с каждым днем шансы на спасение людей, которые находятся под завалами, близки к нулю, чудеса случаются. И сегодня белорусские спасатели извлекли из-под обломков живыми двоих молодых мужчин. При этом, как отмечают специалисты, найти выживших под завалами и спасти их спустя неделю почти нереально, но наши спасатели продолжают делать невозможное.
Подробности у Юрия Шевчука.
Несмотря на то, что с момента землетрясения прошло уже около недели, спасателям из спецотряда "ЗУБР" по-прежнему удается находить живых под завалами. Сегодня утром наше звено работало в центре города, и после работы экскаватора объявили так называемую минуту тишины и услышали, как под завалами человек зовет о помощи. Спустя три часа кропотливой работы, белорусским спасателям пришлось пройти 4 стены для того, чтобы добраться до пострадавших. Им удалось извлечь сразу двух человек.
Самое сложное - это найти было. Четыре стены проходили. Из сложных технических работ было укрепление стены для обеспечения безопасной рабочей площадки, для обеспечения безопасности спасателей.
На месте завалов продолжают работать группы спасателей.
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