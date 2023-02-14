Белорусские спасатели извлекли из-под завалов в Турции еще двоих человек

Несмотря на то что с каждым днем шансы на спасение людей, которые находятся под завалами, близки к нулю, чудеса случаются. И сегодня белорусские спасатели извлекли из-под обломков живыми двоих молодых мужчин. При этом, как отмечают специалисты, найти выживших под завалами и спасти их спустя неделю почти нереально, но наши спасатели продолжают делать невозможное.

Несмотря на то, что с момента землетрясения прошло уже около недели, спасателям из спецотряда "ЗУБР" по-прежнему удается находить живых под завалами. Сегодня утром наше звено работало в центре города, и после работы экскаватора объявили так называемую минуту тишины и услышали, как под завалами человек зовет о помощи. Спустя три часа кропотливой работы, белорусским спасателям пришлось пройти 4 стены для того, чтобы добраться до пострадавших. Им удалось извлечь сразу двух человек.