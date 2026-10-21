Белорусский дуэт завоевал Гран-при фестиваля Эсамбаева в Грозном

Гран-при престижного танцевального конкурса снова в Беларуси! Студенты Университета культуры и искусств Алиса Абрамович и Федор Михаленко завоевали высшую награду на Международном фестивале сольного танца имени Махмуда Эсамбаева в Грозном.

Наш дуэт покорил жюри в номинации "Парный танец". Примечательно, что за всю историю конкурса белорусские артисты удостаивались этой награды лишь единожды - в 2015 году. И вот, спустя 11 лет, абсолютная победа снова за нами!

Добавим, что в 2026 году конкуренция была колоссальной: за победу боролись участники из 6 стран и почти 30 регионов России.