Белорусский фонд мира отмечает 65-летний юбилей. За плечами старейшей миротворческой организации - миллионы добрых дел и масштабных гуманитарных инициатив.

30 октября актив фонда чествуют на главной академической сцене - в Большом театре Беларуси.

От поддержки детского творчества и заботы о ветеранах до участия в глобальных диалогах на площадках ООН и ЮНЕСКО. За 65 лет Белорусский фонд мира выстроил уникальную систему народной дипломатии.

В центре внимания - люди самых разных поколений и профессий: как в нашей стране, так и за ее пределами. Сегодня фонд выступает надежным партнером государства в социальной сфере и авторитетным голосом на международной арене.

Основа организации - общественные деятели, главы религиозных конфессий, дипломаты. Это 230 тыс. неравнодушных граждан и более миллиона волонтеров, знающих подлинную цену мирного неба. К слову, фонд создан в 1961 году и ведет свою преемственность от Советского фонда мира. Сегодня главный девиз миротворцев остается неизменным - "защищать мир конкретными добрыми делами".

Председатель правления Белорусского фонда мира Максим Мисько отметил, что мир - самое ценное для каждого человека. "Бороться за него мы должны постоянно. Это не данность, а труд кропотливый, ежедневный, каждого члена общества. Юбилей мы проводим под лозунгом "Единство во имя мира". Именно благодаря этому единству мы можем ощущать себя счастливыми", - подчеркнул руководитель.

Постоянный координатор ООН в Беларуси Расул Багиров отметил, что у организации и Белорусского фонда мира очень созвучные направления работы. "Без мира нет устойчивого развития, а это - главная повестка нашей работы", - считает эксперт.

Первый вице-президент Советского фонда мира, первый зампредседателя правления Российского фонда мира Елена Сутормина считает, что белорусские миротворцы вписали себя в историю страны. "У нас много совместных проектов - это и "Сильные духом", и поддержка молодежи. Конечно, то, что делают активисты, - очень важно, они работают не только в своей стране, но и с зарубежными партнерами", - отметила Сутормина.

Подарком для тех, чья миссия - созидать и дарить заботу, стало масштабное гала-шоу от мастеров сцены Большого театра Беларуси, а также известных белорусских и российских исполнителей.

Торжественный вечер объединил более 1 тыс. делегатов со всех регионов страны и зарубежных гостей. По традиции лучших активистов движения отметили высокими наградами.

Белорусское миротворчество - это готовность всегда подставить плечо тем, кто в этом нуждается, делиться теплом, временем и ресурсами. Искреннее стремление к миру, взаимопониманию и созиданию уже давно стало визитной карточкой нашей страны и ее подлинным национальным брендом.