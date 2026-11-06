Белорусский госуниверситет культуры и искусств провел день открытых дверей

Белорусский госуниверситет культуры и искусств открыл двери для тех, кто мечтает связать жизнь с искусством.

Уникальность этого дня в том, что абитуриенты могут примерить на себя абсолютно любую профессию и попробовать свои силы на каждом факультете БГУКИ.

Например, в хореографических залах организовали открытые мастер-классы.

"Мне очень нравится, нам провели экскурсию по университету. Я просто в восторге от того, какой университет внутри, как там все устроено, какие ученики там учатся. Мне очень понравилось, и сейчас мы учим комбинацию. Я в восторге от сегодняшнего дня", - поделилась впечатлениями учащаяся СШ № 206 Злата Каразей.

Ольга Навроцкая, доцент кафедры хореографии БГУКИ:

"Это прекрасно, что есть такие проекты, в рамках которых будущие студенты, нынешние абитуриенты, могут окунуться в жизнь творческих студентов нашего вуза, самого творческого в нашей стране, и посмотреть, чем дышат и живут нынешние студенты".

Впереди у ребят самый ответственный этап - подготовка к творческим испытаниям и централизованным экзаменам, чтобы уже в новом учебном году вернуться в вуз в статусе студентов.