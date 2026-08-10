Белорусский Красный Крест реализует проект по восстановлению семей, разлученных конфликтами

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Белорусский Красный Крест продолжает наращивать волонтерское движение и оказывать помощь тем, кто в ней нуждается, несмотря на международные ограничения. Сегодня организация объединяет более 15,5 тыс. волонтеров. Под патронажем Международного комитета Красного Креста реализуется проект по воссоединению семей, разлученных конфликтами. Однако сама деятельность Белорусского Красного Креста сталкивается с санкционным давлением, а его руководство настаивает на праве действовать в соответствии с национальными интересами. Подробности смотрите в "Актуальном интервью".

Сегодня в Белорусском Красном Кресте зарегистрировано 15,5 тыс. волонтеров. Только за последнее время организация приросла на 2,5 тыс. добровольцев. И эта цифра, по словам руководителя, будет расти. "Мы ушли от бумажных отчетов и перешли к практике. Нам важно знать, сколько волонтеров мы можем привлечь в случае необходимости. Качественный анализ показал, что сегодня это 15,5 тыс. И это не только студенты - к нам приходят и взрослые люди. Один раз попробовав, 8 из 10 остаются с нами", - рассказал генеральный секретарь Белорусского Красного Креста Дмитрий Шевцов.

Проект по восстановлению семейных связей стал одним из ключевых направлений работы. Он реализуется под патронажем Международного комитета Красного Креста с участием национальных обществ Украины, Польши, России и других стран. Буквально за неделю помощь в воссоединении получили 9 человек. "Это постоянная работа. Мы помогаем людям, которые хотят воссоединиться с семьями в Беларуси, России или других странах. Кто-то приезжает из Украины, кто-то - из Польши, Германии. Мы обеспечиваем логистику, питание, проживание и сопровождение", - пояснил Дмитрий Шевцов.

В 2025 году на Белорусский Красный Крест и его председателя были наложены персональные санкции. Причиной стала поездка в Донбасс, которую западные структуры расценили как нарушение нейтралитета. Дмитрий Шевцов не согласен с такой трактовкой. "Главный принцип Красного Креста - милосердие. Если речь идет о спасении человеческой жизни, то она должна быть спасена любым способом. В какой ты одежде, что тебе сопутствовало - это неважно. Спасена человеческая жизнь - и это главное", - заявил он.

Он также отметил, что деятельность Белорусского Красного Креста в Международной федерации приостановлена. Однако национальное общество не собирается отказываться от своей позиции. "Белорусский Красный Крест - это первая фраза в названии. Мы живем по законам Беларуси и защищаем национальные интересы. Хотим, чтобы к нам относились как к партнерам, а не как к подчиненным", - подчеркнул Дмитрий Шевцов.