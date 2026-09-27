Белорусский мишенный комплекс весит 4 кг и разворачивается за минуты

Современная война - это противостояние технологий и интеллекта. Именно на полигоне во время тренировок формируется сила армии. Эффективность подготовки военнослужащих - это вопрос национальной безопасности.

Наблюдая за тем, как развивается стрелковый спорт в мире, а также как готовят своих военнослужащих западные страны, наши бойцы сил специальных операций в свое время разработали нашу, белорусскую методику подготовки стрелка и соответствующее техническое сопровождение.

Разработки оказались актуальны не только для Беларуси, но интерес проявили и Ближний Восток, и Китай, и, конечно, братская Россия.

В небольшом кейсе помещается целый мобильный мишенный комплекс - весь комплект весит не более 4 килограммов, а это значит, что один боец может унести его на себе, а на месте дислокации развернуть за несколько минут полноценную систему динамических мишеней.

С таким мишенным комплексом можно работать и днем, и ночью. Сегодня днем мы пробуем базовый режим, но сама идея ясна: не зависеть от стационарного тира, электросети, а также ручного подсчета попаданий. То есть это упрощает подготовку стрелка, превращая "инфраструктуру" в "носимое снаряжение".

Неподвижные мишени, установленные на рубеже, имеют индикатор зеленого цвета. При поражении - загорается красная лампочка. Следующий этап - стрельба по появляющимся объектам. Решение для тех, кто готов работать в сложных условиях. Передвижная мишень на гусеничной платформе помогает отработать поражение объекта в движении. Это заставляет стрелка работать на опережение, учитывать баллистику и время подлета.

Военнослужащий ССО Министерства обороны Беларуси сказал, что на учении появляется много подъемных мишеней. "Слаженность отрабатывается на 100 %: и перебежки, и переговоры между отделениями. Я считаю, это достаточно удобно", - отметил он.

На экране планшета - живая картинка с камеры мишени, места попаданий отмечаются сразу. А это экономия времени, так как цикл обратной связи сокращается с нескольких минут до доли секунды. Серьезно упрощаются тренировки снайперов - ведь их цели могут быть на расстояниях от полутора километров и выше. Работа в двойке или тройке - командная. А значит здесь один за всех и все за одного. Мишени, которые реагируют, превращают обычное занятие в управляемый тактический сценарий.

Александр Махров, инженер-механик предприятия по производству мишенного оборудования:

"В данном случае военнослужащие столкнутся с выдвижением группы противника. После нанесения ему огневого поражения с помощью гусеничной платформы мы отобразим перемещение противника, отступление, удаление от рубежа".

Например, в этом случае противник, который открывает огонь по группе - это красная лампочка, загорающаяся каждые 3 секунды. Чтобы он не смог нажать не то что на спусковой крючок, а не смог голову поднять, группа должна контролировать индикатор, перемещаться и каждую секунду поражать мишень.

Традиционно рынок стрелкового тренировочного оборудования определяли компании США, Европы и Израиля. За последние 20 лет они поставили в страны Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и НАТО тысячи комплектов. Кувейт еще в 2013 году заказал у британцев более 100 комплектов стационарных и мобильных тиров с боевой стрельбой на сумму свыше 4,5 миллионов долларов. Саудовская Аравия закупила у США системы обучения стрельбе из легкого оружия на тридцать миллионов долларов. При этом рынок по-прежнему не перегружен этой продукцией, а белорусская компания привлекательна, в отличие от других, соотношением цены и качества.

Анатолий почти 30 лет отслужил в Вооруженных силах нашей страны, занимаясь боевой подготовкой военнослужащих. Пришло понимание, что старых методик и технологий недостаточно. Поэтому еще 10 лет назад вместе с товарищами по службе начали разрабатывать системы, способные ускорить процесс обучения и сделать его более эффективным.

Анатолий Сманцер, директор предприятия по производству мишенного оборудования, рассказал, что еще в 2016 году появилась мысль устроить на полигоне "небольшую революцию" в мишенном оборудовании и внести что-то новое и эффективное.

"В 2019 году осенью командующему сил специальных операций Вадиму Ивановичу Денисенко мы показали первый раз "светящую лампочку", зарождение блика. И рассказали замысел, как это будет работать", - вспоминает он.

И предложили использовать это оборудование в 2020 году на международных играх "Снайперский рубеж".

Показать стрелку, куда попал, можно и бумажной мишенью: выстрелил и пошел посмотреть. Но эффект больше, если информация приходит сразу, считает Анатолий Сманцер. "Плюс еще мы имеем статистику, аналитику. И учет результата, контроль результата", - добавил он.

Президент не раз замечал, что для эффективности и спортсмена, и военнослужащего важно быстро бегать и хорошо стрелять. И такие системы непосредственно помогают отрабатывать эти навыки.

Приобретенные за годы службы знания бойцы сил специальных операций - ведь бывших не бывает - передают уже подрастающему поколению. На базе предприятия создана спортивная секция, где готовят будущих чемпионов.

Александра Башкирова, воспитанница спортивно-стрелкового клуба "Фора":

"Уже третий год, как я занимаюсь. Мне нравится выигрывать и адреналин, который получаешь, когда стреляешь. И нравится ощущение выигрыша, когда понимаешь, что занял призовое место".

Воспитанник спортивно-стрелкового клуба "Фора" Максим Морозов рассказал, что раньше стояли не электронные, а бумажные мишени. После каждого выстрела приходилось ходить и заклеивать пробоины. Маленькие белые мишени тоже не были автоматическими: их нужно было поднимать после каждого упражнения.

Само оборудование производится исключительно силами белорусов в Витебске. Здесь полный цикл - от идеи и разработки до изготовления корпусов, финальной сборки, отладки и отгрузки заказчикам. Андрей пришел на производство еще на 4-м курсе университета. Увлечен пулевой стрельбой, является кандидатом в мастера спорта, но глядя на неспортивную ситуацию в отношении белорусских команд, решил внести свою лепту в замещение импортных мишенных комплексов, которые ранее использовали наши спортсмены.

Андрей Чернышов, инженер-конструктор предприятия по производству мишенного оборудования:

"До некоторых пор все тиры в Беларуси оснащались установками SIUS. Это швейцарский производитель. В каждом областном центре, в крупных городах они есть. Установок стоит довольно большое количество. В одном тире могут стоять 60 стрелковых позиций".

По его словам, после введения санкций европейская поддержка закрылась, и тиры остались с оборудованием один на один. Была поставлена задача перевести весь спорт на электронные мишенные установки, потому что во многих тирах еще стреляли по бумаге. "И мы эту задачу взяли и ее реализовали", - заверил он.

Важно, что сегодня в Беларуси следят за тенденциями, которые развиваются на российско-украинском фронте. Учитывают в подготовке военнослужащих возросшую активность дронов в небе и методы противодействия им.

Анатолий Матвиевский, инженер-программист предприятия по производству мишенного оборудования:

"Планшет - это устройство, благодаря которому можно программировать миссии и отправлять на коптер. Ручного управления никакого не надо".

По его словам, на карте видно, где находится коптер: специалист уже подключен к нему и точками на планшете выстраивает маршрут.

Всего здесь четыре вида мишенного оборудования, и каждое решает свою задачу. Один из элементов подготовки - лазерная тренировка. На дрон - FPV или Mavic - устанавливается датчик, а в автомат или пулемет установлен лазерный излучатель. Стрелок целится, попадает, слышит звук - значит, результат зафиксирован.

Инвестируя в тренировки, мы обеспечиваем жизнеспособность вооруженных сил. В конечном счете, именно уровень подготовки определяет, сможет ли армия защитить страну и выполнить поставленные задачи с минимальными потерями.