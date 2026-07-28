Белорусский школьник из Витебска отправится на Северный полюс на атомном ледоколе

Белорусский гимназист готовится к экспедиции на Северный полюс. 15-летний Тихон Корнеенко из Витебска в числе победителей международного научно-просветительского проекта "Ледокол знаний".



За участие в уникальном арктическом походе сражались около 5 тысяч школьников от 14 до 16 лет более чем из 20 стран.

Узнать, как работает единственный в мире атомный ледокольный флот, и увидеть удивительную природу Арктики. Уникальные возможности открывает перед школьниками проект "Ледокол знаний". Чтобы воспользоваться редким шансом, юные энтузиасты приложили немало усилий.

Научная викторина, серия вебинаров от экспертов Росатома, конкурс творческих работ. Многоступенчатый отбор Тихон Корнеенко прошел с блестящими результатами. На борту ледокола школьника ждет насыщенная просветительская программа: лекции, мастер-классы, научные эксперименты.

Тихон Корнеенко, учащийся гимназии № 1 г. Витебска им. Ж. И. Алферова:

"Узнал я об этом проекте, когда был делегирован на Международную неделю атома в Москве. Интерес был не только в месте, в котором проходит экспедиция, но и в судне. Это атомный ледокол "50 лет Победы". Будет вестись через всю экспедицию повестка о мирном атоме. Со специалистами Мурманского арктического университета мы запустим стратосферическую платформу, которая поможет вести экологический мониторинг, проводить прямые эфиры с Северного полюса, провести туда интернет в дальнейшем".

С волнением экспедиции ждет и отец Тихона. Решением сына гордится и верит, что это только начало большого пути.

"Волнительно, что так далеко придется его отпускать. Так далеко мы его еще не отпускали, но в целом мы спокойны, знаем его нацеленность - прежде всего достойно показать Республику Беларусь. Думаю, по возвращении оттуда он будет иметь просто колоссальный багаж знаний, друзей и опыта", - уверен отец Сергей Корнеенко.

Пловец, художник и даже ведущий детской телевизионной программы. Юный исследователь уверенно идет навстречу спортивным, творческим и научным открытиям, не сомневаясь в том, что каждый новый шаг - это возможность обрести ценный опыт.

"Это уникальная экспедиция не только в контексте маршрута, но и в контексте того, сколько людей из атомной отрасли будут там представлены и со сколькими из них я смогу пообщаться. Я хочу в дальнейшем связать свою жизнь с атомной отраслью и, возможно, даже работать на атомной электростанции. Поэтому я считаю, что для меня это будет великолепный опыт", - отметил Тихон Корнеенко.

В десятидневную экспедицию Тихон отправится уже в начале августа. Путешествие к вершине планеты объединит более 20 любознательных ребят из разных уголков мира.