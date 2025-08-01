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Белорусский школьник стал абсолютным чемпионом на Всемирной олимпиаде по географии
Автор:Редакция news.by
Триумф ума, стремления к цели и веры в себя. В распоряжении "Первого информационного" уникальные кадры.
Они вызывают гордость за белорусскую систему образования, за талант педагогов и стремление к победе молодых белорусов во славу родной страны. Николай Мисиюк, школьник из Бреста, стал абсолютным чемпионом на Всемирной олимпиаде по географии.
Николай не просто вошел в число победителей, он показал лучший результат среди всех участников олимпиады, а это 180 интеллектуалов из 47 стран. Белорусская школа воспитывает чемпионов мирового уровня. К слову, золотая медаль стала четвертой в истории участия Беларуси во Всемирной олимпиаде и первой абсолютной.