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Белорусский школьник стал абсолютным чемпионом на Всемирной олимпиаде по географии

Триумф ума, стремления к цели и веры в себя. В распоряжении "Первого информационного" уникальные кадры.

Они вызывают гордость за белорусскую систему образования, за талант педагогов и стремление к победе молодых белорусов во славу родной страны. Николай Мисиюк, школьник из Бреста, стал абсолютным чемпионом на Всемирной олимпиаде по географии.

Белорусский школьник стал абсолютным чемпионом на Всемирной олимпиаде по географии

Николай не просто вошел в число победителей, он показал лучший результат среди всех участников олимпиады, а это 180 интеллектуалов из 47 стран. Белорусская школа воспитывает чемпионов мирового уровня. К слову, золотая медаль стала четвертой в истории участия Беларуси во Всемирной олимпиаде и первой абсолютной.

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