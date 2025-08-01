Триумф ума, стремления к цели и веры в себя. В распоряжении "Первого информационного" уникальные кадры.

Они вызывают гордость за белорусскую систему образования, за талант педагогов и стремление к победе молодых белорусов во славу родной страны. Николай Мисиюк, школьник из Бреста, стал абсолютным чемпионом на Всемирной олимпиаде по географии.

Белорусский школьник стал абсолютным чемпионом на Всемирной олимпиаде по географии news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6cc0cce0-cd3e-4756-a0f3-8ae478bb94a8/conversions/93e45b10-3b10-48a2-8a7e-055066bccab2-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6cc0cce0-cd3e-4756-a0f3-8ae478bb94a8/conversions/93e45b10-3b10-48a2-8a7e-055066bccab2-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6cc0cce0-cd3e-4756-a0f3-8ae478bb94a8/conversions/93e45b10-3b10-48a2-8a7e-055066bccab2-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6cc0cce0-cd3e-4756-a0f3-8ae478bb94a8/conversions/93e45b10-3b10-48a2-8a7e-055066bccab2-xl-___webp_1920.webp 1920w