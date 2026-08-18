Белорусский школьник вернулся из экспедиции к Северному полюсу

Белорусский школьник вернулся с Северного полюса домой. Завершилась международная экспедиция, которая объединила исследователей более чем из 20 стран.

Участники проекта познакомились с удивительной природой Арктики и реализовали важные научные проекты. Какие знания получил наш белорус на вершине планеты.

От Мурманска до Северного полюса и Земли Франца-Иосифа. 10-дневный маршрут на ледоколе знаний был насыщен уникальными экспериментами и открытиями. Главная цель проекта - объединение молодых умов ради развития науки и сохранения планеты.

Из полярной экспедиции Тихон Корнеенко вернулся с багажом впечатлений и сувениров. На полке у гимназиста целая коллекция, по которой можно наглядно изучать географию. В числе самых ценных экспонатов - картина атомного ледокола "50 лет Победы" (подарок от капитана судна, уроженца Витебской области Руслана Сасова).

Тихон Корнеенко, участник VII международной экспедиции "Ледокол знаний":

"Самые яркие впечатления у меня вызвало достижение географического Северного полюса. Потому что просто осознание того, что подо мной весь мир - это классное чувство".

Белорусский флаг - на вершине планеты

В экспедиции юные исследователи не забывали снимать атмосферные фото и видео для своих близких. Учитель географии Людмила Корнеенко с гордостью наблюдает, как е 15-летний внук поднимает белорусский флаг на вершине планеты. Эксклюзивный контент в семейном архиве.

В экспедиции юные исследователи не забывали снимать атмосферные фото и видео

На борту ледокола участники экспедиции не только любовались арктическими пейзажами. Они изучали работу аэрокосмической лаборатории, ставили научные эксперименты. Например, запустили первую в мире возвратную стратосферную платформу для исследования Арктики и Северного морского пути. В экспедиционной программе нашлось место и творчеству. Вместе с известным российским писателем юные исследователи создали научно-фантастический рассказ, который уже готовится к печати.

Сергей Лукъяненко, писатель-фантаст, сценарист:

"Это теплая атмосфера, несмотря на холодную погоду. Это совершенно фантастический корабль с фантастическим экипажем и замечательными пассажирами".

Экспедиция объединила свыше 70 участников

Международная экспедиция не только обогатила всех участников ценными знаниями, но и подарила новые знакомства. А международные эксперты стали путеводителями в мир науки.

Тихон Корнеенко

"Тема мирного атома была очень широко освещена в течение этой экспедиции. Это и использование в медицине, в экологии. Я хочу продвигать эту повестку, доносить до ребят, какие есть возможности и как развивать себя", - рассказал Тихон Корнеенко.

Оказавшись в точке, где сходятся все меридианы, Тихон убедился в правильности избранного курса - посвятить свою жизнь развитию мирных атомных технологий. Маршрут построен навстречу новым знаниям и вершинам.