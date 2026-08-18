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Белорусский школьник вернулся из экспедиции к Северному полюсу

Белорусский школьник вернулся с Северного полюса домой. Завершилась международная экспедиция, которая объединила исследователей более чем из 20 стран.

Участники проекта познакомились с удивительной природой Арктики и реализовали важные научные проекты. Какие знания получил наш белорус на вершине планеты.

От Мурманска до Северного полюса и Земли Франца-Иосифа. 10-дневный маршрут на ледоколе знаний был насыщен уникальными экспериментами и открытиями. Главная цель проекта - объединение молодых умов ради развития науки и сохранения планеты.

Из полярной экспедиции Тихон Корнеенко вернулся с багажом впечатлений и сувениров. На полке у гимназиста целая коллекция, по которой можно наглядно изучать географию. В числе самых ценных экспонатов - картина атомного ледокола "50 лет Победы" (подарок от капитана судна, уроженца Витебской области Руслана Сасова).

Тихон Корнеенко, участник VII международной экспедиции "Ледокол знаний"

Тихон Корнеенко, участник VII международной экспедиции "Ледокол знаний":

"Самые яркие впечатления у меня вызвало достижение географического Северного полюса. Потому что просто осознание того, что подо мной весь мир - это классное чувство".

Белорусский флаг - на вершине планеты

В экспедиции юные исследователи не забывали снимать атмосферные фото и видео для своих близких. Учитель географии Людмила Корнеенко с гордостью наблюдает, как е 15-летний внук поднимает белорусский флаг на вершине планеты. Эксклюзивный контент в семейном архиве.

В экспедиции юные исследователи не забывали снимать атмосферные фото и видео

На борту ледокола участники экспедиции не только любовались арктическими пейзажами. Они изучали работу аэрокосмической лаборатории, ставили научные эксперименты. Например, запустили первую в мире возвратную стратосферную платформу для исследования Арктики и Северного морского пути. В экспедиционной программе нашлось место и творчеству. Вместе с известным российским писателем юные исследователи создали научно-фантастический рассказ, который уже готовится к печати.

Сергей Лукъяненко, писатель-фантаст, сценарист

Сергей Лукъяненко, писатель-фантаст, сценарист:

"Это теплая атмосфера, несмотря на холодную погоду. Это совершенно фантастический корабль с фантастическим экипажем и замечательными пассажирами".

Экспедиция объединила свыше 70 участников

Международная экспедиция не только обогатила всех участников ценными знаниями, но и подарила новые знакомства. А международные эксперты стали путеводителями в мир науки.

Тихон Корнеенко
Тихон Корнеенко

"Тема мирного атома была очень широко освещена в течение этой экспедиции. Это и использование в медицине, в экологии. Я хочу продвигать эту повестку, доносить до ребят, какие есть возможности и как развивать себя", - рассказал Тихон Корнеенко.

Оказавшись в точке, где сходятся все меридианы, Тихон убедился в правильности избранного курса - посвятить свою жизнь развитию мирных атомных технологий. Маршрут построен навстречу новым знаниям и вершинам.

Разделы:

Общество

Теги:

экспедиция
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