Белорусский триумф: чемпионат мира по хоккею 2014-го и россыпь медалей сочинской Олимпиады

2014-й - это год самой успешной в белорусской суверенной истории зимней Олимпиады. Ее впервые принимала Россия. Из Сочи белорусы привезли шесть медалей. Пять из них - высшей пробы. Такого триумфа не было даже на самых успешных летних Играх в Пекине, где возможностей для завоевания наград куда больше. И это при том, что в Сочи Беларусь приехала самой маленькой делегацией, если сравнить со всеми предыдущими олимпийскими стартами.

Размах Олимпийского парка впечатлил даже бывалых спортсменов и болельщиков размерами, новизной, инновациями. Но все понимают, белорусское золото лежит исключительно в горах Красной Поляны, на склоне для фристайла и биатлонном стадионе.

Дарье Домрачевой Сочи принесли троекратный золотой успех. Она стала самой быстрой в индивидуальной гонке, пасьюте и масс-старте.

Победы сделали ее первой биатлонистской, которой удалось выиграть золото в трех личных гонках. Недосягаемая высота абсолютно для всех участников сочинской Олимпиады.

Дарья Домрачева, 4-кратная олимпийская чемпионка по биатлону:

"Я очень надеюсь, что это вдохновит молодых ребят, молодых спортсменов на новые победы".

"Присвоить звание "Герой Беларуси" Дарье Домрачевой, спортсмену-инструктору национальной команды Республики Беларусь по биатлону", торжественно прозвучало во Дворце Независимости.

Президент Беларуси присвоил Домрачевой звание "Герой Беларуси". В рядах самых заслуженных людей страны она стала первой спортсменкой.

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Впрочем, на сочинских трассах болели не только за Домрачеву. Олимпийскую бронзу завоевывала Надежда Скардино. Во фристайле лыжной акробатики белорусы вообще забирали все олимпийское золото.

Триумфально вернулась в большой спорт после рождения ребенка Алла Цупер. Серьезно рисковала, поскольку победный прыжок на снегу она выполняла всего второй раз в жизни. Она стала самой взрослой олимпийской чемпионкой в этом виде спорта.

Антон Кушнир исполнил самый сложный прыжок во всей лыжной акробатике - тройное сальто с пятью винтами. И набирал наивысшую сумму баллов, которую вообще давали в сезоне.

Многие специалисты назвали золотой прыжок белоруса лучшим за всю историю фристайла. Прыгнуть его чище едва ли возможно. Начиная с Олимпиады 1998-го, наши фристайлисты не возвращались домой без медалей.

2014-й стал особенной датой в нашей спортивной истории еще по одной веской причине. То, о чем мы прежде могли только мечтать, стало явью. Минск принял чемпионат мира по хоккею. Нашу столицу заполнили спортивные фанаты и все гранды мирового хоккея. Преград для болельщиков не было. Билеты на матч гарантировали разовую визу на въезд в Беларусь. В числе гостей были граждане 69 стран.

Наблюдать в телевизионном эфире за турниром мог каждый, а вот попасть на трибуны было куда сложнее. Билеты поступили в продажу в сентябре 2013-го. К ноябрю большинство уже было распродано. Билеты на финал размели в интернете за 7 минут. Вслед за белорусскими болельщиками по числу купленных билетов были россияне, затем латыши, финны и немцы. Поддержка национальной сборной была колоссальная.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси:

"Мы шли к этому событию 5 лет. Чемпионат стал поистине крупнейшим национальным проектом. В его подготовке и реализации активно участвовала вся наша страна. Мы искренне рады выпавшей чести принять у себя этот турнир и подарить любителям хоккея чудесный праздник".

В Беларуси был настоящий праздник. Сборная играла блестяще. Для гостей организовали безвизовый режим. В Минске была масса активностей, связанных с турниром.

Иностранцы были восхищены радушием и счастливы. Минск стал местом интернациональной дружбы, где боролись только на хоккейной площадке. Но зато как! Это хоккейное первенство стало для нас прорывным. И не только с точки зрения организации, но и результата. Наша сборная третий раз в истории вышла в плей-офф, где едва не победила шведов, обыграв в групповом турнире Казахстан, Швейцарию, Германию и Латвию. Этот чемпионат мира сделал главное - вернул нам веру в белорусский хоккей.

Евгений Ворсин, руководитель дирекции по проведению чемпионата мира по хоккею (2014 г.), государственный тренер Беларуси по хоккею:

"Для нас, это было признание Республики Беларусь как страны с большим, высоким экономическим и культурным потенциалом. Я полагаю, что здесь и спортивная составляющая имела большое значение. Второй момент, мы очень долго шли, чтобы получить право на проведение чемпионата мира. Это сейчас никто за это право не борется, а тогда в очередь выстраивались страны, государства с большими амбициями для того, чтобы провести этот чемпионат мира".

Зрелище неописуемое, вспоминает Евгений Ворсин. "Битком были забиты трибуны. И ко мне подходили болельщики в перерывах матчей, благодарили страну, не федерацию, просто страну за то, что мы стали организаторами такого значимого, во всех отношениях этого слова, события", - поделился воспоминаниями он.

Евгений Ворсин:

"Президент Международной федерации хоккея Фазель сказал, что он никогда в жизни не видел лучшей организации чемпионата. Многие мне сейчас и в Москве, и в других странах говорят, вас никто даже не повторил, не сказать, чтобы превзойти".

Он отметил, посещал многие чемпионаты, но все равно такого единения народов, страны, государства и болельщицкого бума не было нигде. "Здесь был праздник в стране. Помните, жаркая погода, народы на улицах, фан-зоны. Звонки раздавались, знаете, какие? От жителей района. Люди гуляли, веселились до 3-4 часов утра. Никто не мог успокоиться после матчей. Вот это и есть впечатление от того, что все было сделано на самом высоком уровне. И поэтому многие с благодарностью вспоминают тот чемпионат, поскольку была вложена душа белорусского народа во все эти мероприятия. Вот чем запомнился он - великолепием!" - резюмировал Евгений Ворсин.