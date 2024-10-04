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Белорусский триумф: школьники страны показывают высокие результаты на международных олимпиадах
Белорусские школьники покоряют новые вершины, показывая высокие результаты на международных олимпиадах. География побед большая. В этом году ребята привезли медали из Сербии, Китая, Ирландии, Великобритании, Казахстана, и на этом список не заканчивается.
Из 53 белорусских участников международных олимпиад 46 стали победителями. Только по географии и геологии у белорусов на счету 15 наград, причем 6 из них - золотые медали.
Александра Богданова покорила европейскую олимпиаду
2 километра по горам - нет, это не прогулка для альпиниста, а дистанция для выполнения исследовательского задания на Европейской географической олимпиаде в Сербии. Такое испытание прошла Александра Богданова - неоднократная победительница международных олимпиад и географических вершин. В прошлому году в Белграде завоевала бронзу, в этом - стала золотым призером. География для девушки не просто предмет в школе, а смысл жизни. Поэтому после выпуска выбор специальности и вуза был очевиден.
Егор Сушков - победитель Международной олимпиады по наукам о Земле в Китае
Побыть на одной волне с ребятами из других стран и показать свои знания по географии смог Егор Сушков в Международной олимпиаде по наукам о Земле в Китае. В одной команде с Егором в групповом этапе соревнований были участники из Германии, Австрии, Макао и Индии. Любовь к географии и хороший багаж знаний помог команде стать абсолютным лидерам.
Справились на 100 %: 2 серебра и 2 бронзы у белорусских географов на Олимпиаде в Ирландии
Также белорусская команда юных географов завоевала две серебряные и две бронзовые медали на X Международной географической олимпиаде в Ирландии. Участники прошли три этапа: теоретический, мультимедийный и практический. Последний - включал в себя изучение трех локаций в городе Мейнуте: университетского кампуса, главной улицы и железнодорожной станции. Со всеми заданиями наши ребята справились на все 100 %. Такой результат и благодаря поддержке наставников.
Юные географы: от побед на олимпиадах к научным вершинам
Всего на счету у нашей белорусской команды географов 15 наград, 6 из них - золотые медали. Сейчас большинство ребят - студенты факультета географии и геоинформатики Белгосуниверситета. Продолжить развивать свой потенциал можно здесь благодаря новому современному оборудованию и научным лабораториям.
Белорусы - одни из лучших знатоков
Белорусские школьники в топе знатоков по 7 профильным предметам среди участников международных олимпиад. Ребята привезли медали со всего мира: Китай, Индия, Ирландия, Сербия, Казахстан, Россия и это не предел. Дальше - больше, в нашей стране олимпиадное движение популярно среди молодежи. Ведь наука дает гораздо больше, чем кажется.
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