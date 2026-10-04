Белорусский учитель: цифры и факты

На школьной карте Беларуси свыше 2800 учреждений общего среднего образования. За партами сидят более миллиона учащихся, которых обучают 98 тыс. педагогов. На одного учителя в среднем по стране приходится 11 учеников.

У белорусского образования - женское лицо. Свыше 87 % учителей - представительницы прекрасного пола. Средний возраст педагога - около 43 лет. Более 90 % учителей имеют вузовские дипломы, а большинство - высшую или первую квалификационную категорию. Профессионализм белорусского педагога отражается и в стаже работы: почти у 70 % он превышает 15 лет. Кстати, 6 % от общего числа белорусских учителей - молодые специалисты.