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Белорусский "Алмаз" снова лучший
Бойцы спецподразделения вернулись с наградами сразу с нескольких соревнований. Впервые наши снайперы приняли участие в международном турнире в Чехии. Там собрались специалисты стрелкового дела из 11 стран мира. Белорусским стрелкам не было равных в парном зачете, все призовые места достались и в личном. А на днях наша команда вернулась из России, где во время триатлона "Алмаз" взял бронзу.
Продолжит тему Александр Камович. Стрельба по движущимся целям, поиск и поражение замаскированного снайпера, огонь из короткоствольного оружия. В этом году команда белорусского спецподразделения "Алмаз" впервые приняла участие в международном турнире International Sniper Cup, который проходил в Чехии. И как показала практика, белорусские спецы снова подтвердили свой высокий статус.
В этом году в турнире приняли участие снайперы из 11 стран мира. Участники на протяжении трех дней выполнили более 30 упражнений. Все этапы, говорят специалисты, практика жизни - все они максимально приближены к боевым. Усложнялась программа и тем фактом, что стрелять приходилось из чужого оружия.
Еще один серьезный чемпионат спецподразделений - это триатлон, который традиционно проходит в российской Балашихе. Эти соревнования уже называют Олимпиадой спецназа. А наша команда каждый год числится в фаворитах. Поэтому в этот раз наших бойцов ждала серьезная конкуренция.
Как итог - 3 место. Впрочем, главный показатель профессионализма не места и кубки, а готовность выполнить боевую задачу
Отмечу, что каждый год на триатлон отправляется новый состав. В самом "Алмазе" называют это обкаткой молодых бойцов. Главная же задача бойцов - защитить человека в любой ситуации и нейтрализовать врага. Поэтому каждый турнир спецподразделений - это проекция реальных историй. А залог успеха - это ко всему прочему командная работа и чувство дружеского плеча.
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