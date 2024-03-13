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Белорусский автомобиль впервые попал в топ-10 на российском рынке

Белорусский кроссовер впервые попал в топ-10 российского авторынка, сообщает аналитическое агентство Автостат.

В рейтинг лидеров продаж отечественная марка вошла на минувшей неделе. За это время в России был реализован 541 новый автомобиль Belgeе.

Таким образом, белорусский бренд занял девятую строчку. Первое место у LADA. А замкнул топ - китайский производитель.

В целом же по итогам прошлой недели в России было продано более 27 тыс. новых легковушек.

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