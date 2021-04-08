БелАЗ поддерживает общемировой "зеленый" тренд нулевых выбросов углекислого газа. Белорусский автозавод осваивает ноу-хау - электросамосвал. Сейчас инженеры-конструкторы проводят испытания 90-тонного БелАЗа на электрическом аккумуляторе. В планах и машина на 220 тонн. Такая техника не только экологичная, но и экономичная: доставка топлива в отдаленные карьеры, например Якутии, обходится очень дорого.



Еще одно разнообразие новых грузовиков - дизель-троллейвозы. Они работают на Сахалине в карьерах, где есть инфраструктура для подзарядки (по принципу троллейбусов или электробусов).



Всемирная премьера 90-тонного электросамосвала БелАЗ пройдет этой осенью на одной из крупных международных выставок.



