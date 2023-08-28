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Белорусский безвиз пользуется большим спросом у иностранцев - кто приезжает чаще всего?

C начала действия безвизового режима Беларусь посетили больше 694 тысяч иностранцев. Большинство из них это граждане Литвы - почти 440 тысяч, еще около 158 тысяч гостей из Латвии, а также больше 48 тысяч из Польши. Чуть меньше половины иностранцев из соседних стран ЕС посетили нашу страну по безвизу с 1 января.

Напомним, с 15 апреля прошлого года по конец нынешнего действует безвизовый порядок въезда в Беларусь для граждан Литвы, Латвии, а также лиц, имеющих статус негражданина Латвии.

Также с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2023 года введен такой же порядок въезда для поляков.

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