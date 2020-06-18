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Белорусский бизнес поддержал врачей 6-й больницы Минска

Спасибо нашим медикам сказали представители белорусского бизнеса: 4 тысячи защитных комбинезонов, 45 тысяч специальных шапочек и около 18 тысяч нарукавников передали в 6-ю больницу Минска. А еще - корзинки со сладостями для всего персонала, это 1602 праздничных набора. Тем, кто в декретном отпуске или на больничном, подарки доставят домой.

В ближайшее время в больницу привезут экспресс-тесты на антитела к COVID-19. Всего здесь с момента поступления первого пациента выздоровели более 1900 человек.

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