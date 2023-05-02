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Белорусский бизнесмен: Санкции - это бандитизм с большой дороги

Белорусский бизнесмен: Санкции - это бандитизм с большой дороги

Санкции - это бандитизм с большой дороги. Так в "Актуальном интервью" бизнесмен Александр Галенчик охарактеризовал ограничения, принятые ЕС в отношении Беларуси.

"Вы продали нам автомобили, заработали на нас денег, - обратился предприниматель к Западу, - автомобилей вы продали очень много, а запчасти поставлять не хотите. Так, может, вернете нам деньги за эти автомобили и заберете этот хлам себе и будете тратить деньги на его утилизацию, а не мы будем тратить эти деньги?!"

Или самолеты. Нам что вот сейчас ездить на телеге, летать на метле, потому что вы решили не поставлять нам запчасти на уже проданные вами автомобили и самолеты?! А медицинское оборудование? Где этика? Где простая человеческая этика? Как вести с вами дела? Какой бизнес вы нам рекомендуете делать? Вы рекомендуете нам поступать так же? Это разве бизнес? Это уже не бизнес, это мошенничество в особо крупном размере, и никак по-другому называть это я не могу.
Александр Галенчик, бизнесмен

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Никогда заграница нам не поможет, особенно с точки зрения бизнеса, считает предприниматель: "Давайте посмотрим на страны советского блока, которые вошли в Евросоюз. Я не видел ни одной страны, в которой бы Запад не разрушил бы всю промышленность, которая была. Простые примеры: где "рафики" латышские, где ВЭФы, где электронная промышленность, которая была в Латвии? Это сотни предприятий, которые просто закрыли. Все закрыто, потому что у них свое собственное перепроизводство. И цель одна - надо уничтожать конкуренцию и надо выводить свою продукцию на рынок, а людей, которые теряют работу, используют в качестве дешевой рабочей силы у себя на предприятиях. Там наш бизнес никому не нужен, у них есть свой бизнес. Конкурентов они не пустят".

Я свой ум и свои мозги, свои знания и умения продавать чужому дяде не собираюсь. У нас здесь рождаются дети, живут мои внуки. Я свои знания хочу им передавать, а не передавать их кому-то, кто будет их использовать в конечном итоге против моей страны.
Александр Галенчик, бизнесмен

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