Белорусский бизнесмен: Санкции - это бандитизм с большой дороги

Или самолеты. Нам что вот сейчас ездить на телеге, летать на метле, потому что вы решили не поставлять нам запчасти на уже проданные вами автомобили и самолеты?! А медицинское оборудование? Где этика? Где простая человеческая этика? Как вести с вами дела? Какой бизнес вы нам рекомендуете делать? Вы рекомендуете нам поступать так же? Это разве бизнес? Это уже не бизнес, это мошенничество в особо крупном размере, и никак по-другому называть это я не могу.

Александр Галенчик, бизнесмен