Белорусский бизнесмен: Санкции Запада - это мошенничество в крупном размере

Почему Европе выгодно, чтобы белорусский бизнес умер, а Запад всегда будет рассматривать нашу страну как конкурента, которого необходимо задавить? Смотрите сегодня в вечернем эфире на "Беларусь 1" "Актуальное интервью" с Александром Галенчиком - белорусским бизнесменом с 30-летним стажем. Мы поговорили с ним о событиях 2020 года, когда он оказался в протестной толпе, о сегодняшнем моменте, о будущем и западной политике санкций. По его мнению, это бандитизм с большой дороги.

