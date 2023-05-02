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Белорусский бизнесмен: Санкции Запада - это мошенничество в крупном размере

Почему Европе выгодно, чтобы белорусский бизнес умер, а Запад всегда будет рассматривать нашу страну как конкурента, которого необходимо задавить? Смотрите сегодня в вечернем эфире на "Беларусь 1" "Актуальное интервью" с Александром Галенчиком - белорусским бизнесменом с 30-летним стажем. Мы поговорили с ним о событиях 2020 года, когда он оказался в протестной толпе, о сегодняшнем моменте, о будущем и западной политике санкций. По его мнению, это бандитизм с большой дороги.

Кроме того, речь шла о беглых радикалах, необходимости защитить страну не только через экономику, но, если понадобится, и с оружием в руках, и о многом другом. Смотрите "Актуальное интервью" с бизнесменом Александром Галенчиком сегодня в вечернем эфире на "Беларусь 1".

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