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Белорусский борт с 20 тоннами лекарств и медицинских изделий подлетает к Пекину
Для изучения нового типа коронавируса в Китай полетит группа белорусских ученых-медиков. Сейчас стороны согласовывают детали поездки. А накануне наша страна отправила в Поднебесную около 20 тонн лекарств и медицинских изделий.
Белорусский борт с гуманитарным грузом сейчас на подлете к Пекину. По карте отслеживания можно видеть, как военно-транспортный Ил-76 движется в небе над Китаем.
Наш самолет вылетел накануне в 4 часа дня с аэродрома в Мачулищах, пролетел 3,5 тысячи километров почти за 5 часов и приземлился в Новосибирске для дозаправки. Сегодня в 9 утра белорусский самолет был во Владивостоке, где также заправил баки и стартовал в Пекин. Отметим, что это рейс всего 1300 километров, а время в пути чуть больше 2 часов.
Отправить в дружественную страну лекарства, медицинскую одежду и средства дезинфекции распорядился накануне Президент Александр Лукашенко. Задействованы все ведомства: Минздрав оперативно предоставил необходимые товары, сотрудники МЧС сопровождают груз в страну назначения, всестороннюю поддержку оказывает наш МИД. За штурвалом Ил-76 военные летчики. На борту также наша съемочная группа.
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