Белорусский борт с гуманитарным грузом летит в Пекин

Белорусский борт с гуманитарным грузом меньше часа назад вылетел в Пекин. Ил-76 с военными летчиками в сопровождении команды МЧС и нашей съемочной группы отправился с аэродрома Мачулищи. Время полета 20 часов с двумя дозаправками: в Новосибирске и Владивостоке.



Всего в Китай направлено 20 тонн гуманитарной помощи. Груз формировался в соответствии с запросом китайской стороны. Лекарства, маски, халаты, перчатки, средства дезинфекции - все белорусского производства. Поручение отправить гуманитарный груз и помочь Китаю в борьбе с опасным вирусом дал Глава государства.



Фото: @modmilby

