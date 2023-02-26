Дальнобойщик из Беларуси погиб в Польше в ДТП

Белорусский дальнобойщик погиб в Польше в дорожно-транспортном происшествии. Авария произошла 23 февраля в 23:00 на автомагистрали S8 около польского города Лодзи. По предварительной информации, фура белорусского водителя столкнулась с оторвавшимся прицепом идущего впереди большегруза. От удара машина моментально загорелась, водитель погиб, так и не успев выбраться из горящей кабины. Водитель второго грузового автомобиля остался практически невредимым. Отмечается, что машины так сильно горели, что столбы дыма были видны за несколько километров.