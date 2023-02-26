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Дальнобойщик из Беларуси погиб в Польше в ДТП
Белорусский дальнобойщик погиб в Польше в дорожно-транспортном происшествии. Авария произошла 23 февраля в 23:00 на автомагистрали S8 около польского города Лодзи. По предварительной информации, фура белорусского водителя столкнулась с оторвавшимся прицепом идущего впереди большегруза. От удара машина моментально загорелась, водитель погиб, так и не успев выбраться из горящей кабины. Водитель второго грузового автомобиля остался практически невредимым. Отмечается, что машины так сильно горели, что столбы дыма были видны за несколько километров.
На месте аварии работали пожарные бригады, медики и полиция.
Ситуацией занимается посольство Беларуси в Польше. Дипломаты находятся в контакте с компанией-работодателем и семьей погибшего. Оказывается необходимая консульско-правовая и консультационная помощь.
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