Белорусский Дед Мороз идет по миру в режиме онлайн

Более 30 тысяч человек уже посмотрели прямую трансляцию из Беловежской пущи. Новый проект Агентства теленовостей увидели в России, Литве, Украине, Польше, Германии, Израиле, Грузии, Молдове и США. "Дед Мороз Online" главный медиахолдинг страны запустил 17 декабря. Для этого в Беловежской пуще установили камеры видеонаблюдения, которые работают ежедневно с 11 до 18. Увидеть белорусскую новогоднюю сказку можно из любой точки мира. Интернет-трансляция из резиденции Деда Мороза продлится до 14 января.