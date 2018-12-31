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Белорусский Дед Мороз идет по миру в режиме онлайн

Более 30 тысяч человек уже посмотрели прямую трансляцию из Беловежской пущи. Новый проект Агентства теленовостей увидели в России, Литве, Украине, Польше, Германии, Израиле, Грузии, Молдове и США. "Дед Мороз Online" главный медиахолдинг страны запустил 17 декабря. Для этого в Беловежской пуще установили камеры видеонаблюдения, которые работают ежедневно с 11 до 18. Увидеть белорусскую новогоднюю сказку можно из любой точки мира. Интернет-трансляция из резиденции Деда Мороза продлится до 14 января.

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