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Белорусский Дед Мороз получил международное признание
Более 50 тысяч человек посмотрели онлайн-трансляцию из Беловежской пущи на сайте Белтелерадиокомпании. Вместе с белорусами за новогодней сказкой следили в России, Литве, Латвии, Украине, Польше, Германии, Испании, Израиле, Грузии, Молдове и США.
Напомним, в канун новогодних праздников Белтелерадиокомпания запустила новый проект "Дед Мороз онлайн". Целый месяц в поместье работали камеры видеонаблюдения. За жизнью главного волшебника страны можно было наблюдать ежедневно в режиме реального времени. Кроме сайта, онлайн-трансляция велась и в мобильном приложении. Кстати, благодаря нашему проекту, поместье Деда Мороза впервые отметило свой день рождения в прямом эфире.
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