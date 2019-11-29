Белорусский Дед Мороз самый популярный в СНГ

Белорусский Дед Мороз самый популярный в странах СНГ и Грузии. Рейтинг сказочных волшебников составил сайт turstst.com. На втором месте Аяз Ата из Казахстана, на третьем Шахта Баба из Азербайджана. Резиденцию в Беловежской пуще ежегодно посещают около 150 тысяч человек. Поместье занимает почти 15 гектаров. Кроме дома Деда Мороза здесь есть терем Снегурочки, Волшебная Мельница, поляна Двенадцати месяцев и аллея знаков восточного календаря.



