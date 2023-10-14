Белорусский депутат рассказала о совместных проектах стран - участниц СНГ

Какие существуют общие проекты в рамках СНГ? Об этом в проекте "Вопрос номер один" рассказала Светлана Горваль, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси.

"75-летиюПобеды в Великой Отечественной войне был посвящен проект, который инициировала Молодежная межпарламентская ассамблея. Это медиапроект "Строки памяти", когда парламентарии, ветераны, молодежь, известные люди каждого государства читали строки стихотворений великих поэтов, и таким образом мы показывали, что мы не забыли о войне, чтим память героеви мы передаем следующему поколению гордость за то, что нацизм не победил", - рассказала парламентарий.

Такие проекты очень важны, считает депутат. Преемственность поколений существует. И в каждойстране, входящейв состав СНГ, молодому поколениюпередается память о страшной войне.

Кроме того, в постковидное время особое внимание было уделено внутреннему туризму в рамках Содружества Независимых Государств. Акцент сделали на молодежном туризме. Был представлен опыт Беларуси: экоагротуризм, болотинг.

О привлекательности каждой страны нужно заявлять, убеждена Светлана Горваль: "У нас сейчас в разработке проекты о молодежном туризме в рамках СНГ, а также запуск видеороликов о достопримечательностях и колорите наших стран. Эти видеоролики должны привлекать молодежь, чтобы она путешествовала в странах Содружества".