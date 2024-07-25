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Белорусский детский фонд организует реабилитационно-оздоровительные смены
Дети с серьезными заболеваниями этим летом пройдут оздоровление в лагерях благодаря Белорусскому детскому фонду. Сегодня стартовала смена для детей, которые перенесли тяжелые операции на сердце. В составе группы 22 школьника. Они пройдут оздоровление в реабилитационно-оздоровительном центре "Надежда". Смена отправилась в сопровождении врачей и психологов для успешной адаптации детей. Всего с 2006 года в рамках проекта реабилитацию прошли 642 ребенка.
Накануне стартовала смена "Радуга надежды" для детей, которые перенесли онкологические заболевания и теперь находятся в стадии ремиссии. В течение 18 дней 50 детей отдохнут и оздоровятся на базе Национального детского образовательно-оздоровительного центра "Зубренок".
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