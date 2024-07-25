Белорусский детский фонд организует реабилитационно-оздоровительные смены

Дети с серьезными заболеваниями этим летом пройдут оздоровление в лагерях благодаря Белорусскому детскому фонду. Сегодня стартовала смена для детей, которые перенесли тяжелые операции на сердце. В составе группы 22 школьника. Они пройдут оздоровление в реабилитационно-оздоровительном центре "Надежда". Смена отправилась в сопровождении врачей и психологов для успешной адаптации детей. Всего с 2006 года в рамках проекта реабилитацию прошли 642 ребенка.