Белорусский детский фонд отметил 35-летие

Марафон мира, детства, созидания, доброты и милосердия объявил Белорусский детский фонд в год своего 35-летия. С 1 марта до конца года во всех регионах запланированы праздничные мероприятия для детей. Закупят и передадут медицинское, реабилитационное оборудование для помощи конкретным ребятам и учреждениям образования, здравоохранения, соцзащиты. Кроме того, направят бытовую технику и вещи в детские дома семейного типа. Также в рамках марафона Детский фонд совместно с Республиканским центром экологии и краеведения продолжит акцию "Цветы добра". По всей стране приобретут яблоневые саженцы и вместе с ребятами заложат символический детский яблоневый сад.