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Белорусский детский фонд отметил 35-летие

Марафон мира, детства, созидания, доброты и милосердия объявил Белорусский детский фонд в год своего 35-летия. С 1 марта до конца года во всех регионах запланированы праздничные мероприятия для детей. Закупят и передадут медицинское, реабилитационное оборудование для помощи конкретным ребятам и учреждениям образования, здравоохранения, соцзащиты. Кроме того, направят бытовую технику и вещи в детские дома семейного типа. Также в рамках марафона Детский фонд совместно с Республиканским центром экологии и краеведения продолжит акцию "Цветы добра". По всей стране приобретут яблоневые саженцы и вместе с ребятами заложат символический детский яблоневый сад.

Белорусский детский фонд - это 6 областных отделений, 83 зарегистрированных или поставленных на учет районных отделений, более 20 тысяч членов организации и десятки тысяч волонтеров.

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