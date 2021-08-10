Белорусский детский фонд проводит оздоровительные смены для детей, перенесших операции на сердце и онкологические заболевания

Не просто медикаментозное лечение, но и психологическая реабилитация! Белорусский детский фонд проводит оздоровительные смены для детей, которые перенесли операции на сердце и онкологические заболевания. Это около 100 человек со всей страны в возрасте от 10 до 16 лет. Программу "Радуга надежды" (для тех, кто находится в стадии ремиссии) реализуют на базе "Зубренка" уже около 30 лет. А также в детском центре "Надежда". Такие смены - это единственная возможность для детей, чтобы пройти реабилитацию вне стен медучреждений.