Белорусский дизайнер представил необычную коллекцию на модном вечере "Русского силуэта" в Москве

Сергей Сысоев, дизайнер-модельер (Россия):

То, что сделал Павел, это очень концептуальный костюм, который можно разбирать на цитаты. Есть чисто дизайнер-дизайнер, промышленный-промышленный. Я знаю, что Беларусь этим и славится, что они сохранили промышленность на высоком уровне. Но никакой дизайн не будет двигаться без высокохудожественных историй в костюме. И это, мальчик, именно эта история. Поэтому, сегодня это платья, которые сложно носить, но завтра в этой технологии могут быть сделаны футболки, эта фактура жженой бумаги может стать принтом.