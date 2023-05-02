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Белорусский дизайнер представил необычную коллекцию на модном вечере "Русского силуэта" в Москве
Ткани в виде тлеющей бумаги и нежно коричневая гамма цвета сгоревших страниц. Белорусский дизайнер Павел Козин представил необычную коллекцию на модном вечере "Русского силуэта" в Москве. Работы молодых дизайнеров - всегда изюминка показа. И в этот раз представитель белорусской школы удивил и профессионалов, и зрителей. Завораживающая коллекция стала одой всем непрочитанным книгам. Своеобразным реквиемом бумажным носителям, которые сегодня все чаще заменяют электронные гаджеты. Объемные платья словно сшиты из сотни страниц. Таким образом молодой дизайнер решил дать книгам вторую жизнь.
Сергей Сысоев, дизайнер-модельер (Россия):
То, что сделал Павел, это очень концептуальный костюм, который можно разбирать на цитаты. Есть чисто дизайнер-дизайнер, промышленный-промышленный. Я знаю, что Беларусь этим и славится, что они сохранили промышленность на высоком уровне. Но никакой дизайн не будет двигаться без высокохудожественных историй в костюме. И это, мальчик, именно эта история. Поэтому, сегодня это платья, которые сложно носить, но завтра в этой технологии могут быть сделаны футболки, эта фактура жженой бумаги может стать принтом.
Татьяна Михалкова, руководитель благотворительного фонда "Русский силуэт":
Нам очень нравится, как работает "Мельница моды". Все эти годы мы были вместе и вместе делали одно дело для нашей страны. Это огромное дело. И если раньше это были какие-то слезы, мы приезжали выбирать коллекцию и не могли выбрать. Теперь мы теряемся. Никакое событие "Русского силуэта" не проходит без участия Минска. В наших конкурсах, а наш конкурс от Владивостока до Калининграда, 200 учебных заведений, 32 полуфинала, Минск всегда побеждает. Коллекции какие-то необычайные, интересные, новые.
Мероприятие проходило в рамках 45-го Московского международного кинофестиваля, поэтому на подиуме были не только профессиональные манекенщицы, но и известные российские актрисы и певицы.
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