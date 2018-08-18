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Белорусский экипаж сегодня утром отправился в кругосветное путешествие на легком винтовом самолете

Два пилота, одно небо и весь мир. Белорусский экипаж впервые в истории нашей страны сегодня утром отправился в кругосветное путешествие на легком винтовом самолете. Экспедиция началась без громких проводов и больших пресс-конференций. Пилоты - люди суеверные, но обещают держать связь с нашим телеканалом и делиться видео своего путешествия. Маршрут проложен через 10 стран. Пилоты планируют преодолеть 28 тысяч километров и провести в воздухе около 100 часов. Больше всего они опасаются российской Чукотки - из-за возможной нехватки топлива, отсутствия связи и площадки для успешной посадки.

Главная цель кругосветки - не просто пролететь вокруг Земли, но и показать всему миру возможности нашей авиации общего назначения. Кроме того, пилоты хотят внести белорусов в список кругосветных путешественников и пригласить жителей других регионов в гости. На родину экипаж планирует вернуться через месяц.

Белорусская команда уже преодолела почти 3 тысячи километров. Сейчас пилоты приземлились в Новосибирске


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