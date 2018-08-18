Белорусский экипаж сегодня утром отправился в кругосветное путешествие на легком винтовом самолете

Два пилота, одно небо и весь мир. Белорусский экипаж впервые в истории нашей страны сегодня утром отправился в кругосветное путешествие на легком винтовом самолете. Экспедиция началась без громких проводов и больших пресс-конференций. Пилоты - люди суеверные, но обещают держать связь с нашим телеканалом и делиться видео своего путешествия. Маршрут проложен через 10 стран. Пилоты планируют преодолеть 28 тысяч километров и провести в воздухе около 100 часов. Больше всего они опасаются российской Чукотки - из-за возможной нехватки топлива, отсутствия связи и площадки для успешной посадки.