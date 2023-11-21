Белорусский электротранспорт может быть внедрен в курортных зонах Краснодарского края - Головченко

Беларусь и Краснодарский край прорабатывают масштабный проект по внедрению экологического транспорта в курортных зонах. Об этом заявил журналистам премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время рабочего визита в Краснодар, пишет БЕЛТА.

"Мы часто встречаемся с губернатором Краснодарского края, потому что очень насыщенная повестка. Каждая встреча приводит к конкретным результатам. Мы в сентябре виделись в Минске, поручения были даны, и уже за два месяца мы имеем новые контракты. Еще ряд контрактов находится на финальной стадии. Хочу поблагодарить губернатора за тот импульс, который он придает развитию отношений по всем направлениям. В дальнейшем нам тоже предстоит большая напряженная работа", - сказал Роман Головченко.

В Краснодарском крае реализуется масштабная программа обновления транспортного парка. "То доверие, которое было оказано белорусским производителям, уверен, масштабируется на все города края. Понимаем особое внимание, которое придается курортной зоне. Сейчас договорились работать над масштабной программой по внедрению преимущественно электротранспорта в этих регионах. Если все устроит наших коллег и их финансовые возможности совпадут с нашими техническими, думаю, что это будет первый в России масштабный проект по внедрению экологического транспорта в курортных зонах", - отметил премьер-министр.