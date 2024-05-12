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Белорусский флаг побывал на Международной космической станции
Государственный флаг Беларуси побывал на Международной космической станции. Первый космонавт суверенной страны Марина Василевская развернула его на российском сегменте МКС.
"Маленький атрибут Родины - он оказывает поддержку во время полета", - так о белорусском флаге говорит Олег Новицкий, уроженец города Червеня Минской области, Герой России, космонавт Роскосмоса и большой патриот Беларуси.
Марина Василевская брала на МКС еще и копию паспорта, так что и герб Беларуси в космосе тоже был. А еще символ Синеокой - аист в национальной одежде.
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