Белорусский флаг подняли на Байконуре

На космодроме прошла церемония поднятия флагов стран, участвующих в запуске пилотируемого корабля "Союз МС-25" - Беларуси, России и США. Участие в мероприятии приняли основной экипаж корабля в составе МариныВасилевской, Олега Новицкогои Трейси Дайсона, а также их дублеры - Анастасия Ленкова, Иван Вагнер, Дональд Петтит.