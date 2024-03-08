ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Белорусский флаг подняли на Байконуре

8 марта белорусский флаг взвился на Байконуре.

На космодроме прошла церемония поднятия флагов стран, участвующих в запуске пилотируемого корабля "Союз МС-25" - Беларуси, России и США. Участие в мероприятии приняли основной экипаж корабля в составе МариныВасилевской, Олега Новицкогои Трейси Дайсона, а также их дублеры - Анастасия Ленкова, Иван Вагнер, Дональд Петтит.

Старт международной экспедиции намечен на 21 марта.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все