Белорусский фонд мира предложил организовать в учебных заведениях стенды памяти

Белорусский фонд мира совместно с Министерством образования предложили организовать в учебных заведениях тематические стенды памяти «В строю всегда, в памяти навечно». Идею быстро подхватили, и, как говорили в советские времена, она зашагала по стране.



На стендах - фотографии участников войны. И не просто героев из энциклопедий, а родных и близких людей для тех, кто работает в этих трудовых коллективах или учится. Школьники стали рассказывать о своих предках. И сегодня в акции уже более трех сотен школ и гимназий, а также и десятки предприятий по всей Беларуси. Алеся Высоцкая о памяти, живущей в людях.

За секунды собраться, взять необходимое, выйти из дома отцу Евгении Рудовой по долгу службы приходилось не раз.

Сумочка эта побывала в Ташкенте в эвакуации. Теперь она и тревожный чемоданчик – часть истории школьного музея. Здесь экспонаты говорят. И карты, видавшие поля сражений, и фотографии, найденные в экспедициях. Музей полон личными историями учителей и школьников, чьи родные прошли дорогами войны.

Евгения Рудова выросла в семье творческой, литературной, среди людей, чьи имена в энциклопедиях. Отец много писал о войне с достоверностью исторической. Ездил по местам сражений. Да и своих наблюдений хватало на сотни страниц повестей и романов. Его нет уже 20 лет. А ощущение теплой отцовской руки кажется дочери таким реальным, как и поход с отцом на парад.

Он никогда ничего не записывал, держал и телефоны в памяти. Евгения говорит - в детстве это всегда удивляло. Это сегодня она понимает: Вениамина Рудова так натренировала война, хоть ей и не удалось сломать его чувство юмора. Он и родным-то рассказывал мало. Только уже в мирное время – книгам.

Фотография Вениамина Рудова, его история – теперь и часть акции "В строю всегда, в памяти навечно". Идею Фонда мира подхватили уже десятки трудовых коллективов. А пример директора школы воодушевил на собственные поиски школьников. Так брат и сестра Масловские нашли неизвестные факты о своем прадеде.

Успехом одних быстро заряжаются и другие. Третьеклассник Виталий, глядя на одноклассника Матвея, провел и свое исследование. Теперь с гордостью рассказывает мальчишкам.

В 121 школе среди фотографий нашлось место и легендарной личности.

Советская разведчица, рискуя собственной жизнью, уничтожила генерального комиссара Белоруссии, гауляйтера Вильгельма Кубе. В те годы и партизаны, и немцы знали Елену Мазаник под другим именем - Галина. На задание она отправилась с взрывчаткой, которую спрятала под одеждой, для гауляйтера и ядом для себя на случай провала операции. Это женщина родная для Ирины Мазаник, заместителя директора школы.

Разбирая дома старые вещи, Ирина Мазаник нашла вот это удивительное письмо. Оно оказалось оберегом, который был у каждого в семье. Именно с таким уходили на войну и возвращались невредимыми. Возможно, именно такое было и у женщины-легенды.





