Белорусский фонд мира намерен заявить о беспрецедентности санкций

Народная дипломатия сегодня имеет большой потенциал в мире, поэтому мы активно используем этот канал связи с мировым сообществом, чтобы транслировать мнения простых людей.Мы хотим напомнить о Будапештском меморандуме, в связи с которым Беларусь стала первой страной, которая вывела со своей территории все ядерное оружие. В результате мировые политики взяли на себя обязательство гарантировать нашей стране политическую, территориальную и экономическую безопасность.

Максим Мисько, председатель правления ОО "Белорусский фонд мира", кандидат юридических наук

