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Белорусский фонд мира намерен заявить о беспрецедентности санкций

О беспрецедентности санкций в отношении наших граждан намерен заявить мировому сообществу Белорусский фонд мира. Это общественная организация, объединяющая все слои населения - от руководителей конфессий до обычных людей. Обращение планируется направить главам основных европейских государств, Соединенных Штатов Америки, а также руководителям ООН и ОБСЕ.

Народная дипломатия сегодня имеет большой потенциал в мире, поэтому мы активно используем этот канал связи с мировым сообществом, чтобы транслировать мнения простых людей.Мы хотим напомнить о Будапештском меморандуме, в связи с которым Беларусь стала первой страной, которая вывела со своей территории все ядерное оружие. В результате мировые политики взяли на себя обязательство гарантировать нашей стране политическую, территориальную и экономическую безопасность.
Максим Мисько, председатель правления ОО "Белорусский фонд мира", кандидат юридических наук

Сегодня важно отказаться от механизмов принуждения и перейти к мирным, дипломатическим методам решения различных конфликтов, убеждены в объединении.

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