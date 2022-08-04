3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Белорусский фонд мира намерен заявить о беспрецедентности санкций
О беспрецедентности санкций в отношении наших граждан намерен заявить мировому сообществу Белорусский фонд мира. Это общественная организация, объединяющая все слои населения - от руководителей конфессий до обычных людей. Обращение планируется направить главам основных европейских государств, Соединенных Штатов Америки, а также руководителям ООН и ОБСЕ.
Народная дипломатия сегодня имеет большой потенциал в мире, поэтому мы активно используем этот канал связи с мировым сообществом, чтобы транслировать мнения простых людей.Мы хотим напомнить о Будапештском меморандуме, в связи с которым Беларусь стала первой страной, которая вывела со своей территории все ядерное оружие. В результате мировые политики взяли на себя обязательство гарантировать нашей стране политическую, территориальную и экономическую безопасность.
Сегодня важно отказаться от механизмов принуждения и перейти к мирным, дипломатическим методам решения различных конфликтов, убеждены в объединении.
Президент
Все
Лукашенко аграриям на "Дожинках" в Полоцке: Вы - основа нашей жизни и основа нашей безопасности
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Лукашенко: Мир и спокойствие на белорусской земле нужно отстаивать и защищать всеми силами
Лукашенко: Нужно разработать стандартный социальный пакет для молодых специалистов на селе
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов