Белорусский фонд мира пригласил всех своих волонтеров на праздник в цирк

На представлении побывали более полутора тысяч детей - участников миротворческого движения, патриотических и благотворительных акций, творческих форумов и фестивалей. В прошлом году главными проектами объединения стали акции ко Дню Победы, в числе которых прошел республиканский поэтический конкурс. По итогам издана книга "Дети за мир".



Белорусский фонд мира почти 60 лет занимается гуманитарными проектами, является начинателем многих благотворительных инициатив, к которым всегда привлекает школьников и молодежь.