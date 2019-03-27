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Белорусский фонд мира пригласил всех своих волонтеров на праздник в цирк

На представлении побывали более полутора тысяч детей - участников миротворческого движения, патриотических и благотворительных акций, творческих форумов и фестивалей. В прошлом году главными проектами объединения стали акции ко Дню Победы, в числе которых прошел республиканский поэтический конкурс. По итогам издана книга "Дети за мир".

Белорусский фонд мира почти 60 лет занимается гуманитарными проектами, является начинателем многих благотворительных инициатив, к которым всегда привлекает школьников и молодежь.

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