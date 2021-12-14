Палаты с современным медицинским оборудованием для пожилых пациентов открыли в Логойске и Плещеницах

"Наше внимание - ветеранам войны и труда". Белорусский фонд мира в рамках акции продолжает оборудовать палаты в больницах Минской области. Сегодня комфортные помещения для пожилых пациентов открыли в Логойской центральной районной больнице и во 2-й в Плещеницах. В палатах с косметическим ремонтом - современное медицинское оборудование, телевизоры и холодильники - все для удобства пребывания больных.

Во время акции в столице оборудовано более 100 палат для ветеранов. 13 - в Минской области: в Молодечно и в Смолевичах, теперь и в Логойске.



