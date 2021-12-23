Белорусский фонд мира выразил глубокую обеспокоенность из-за ситуации на границе с Польшей

В специальном заявлении организации Белорусского фонда мира говорится о глубокой обеспокоенности ситуацией на польско-белорусской границе. Поводом стало заявление польского солдата Эмиля Чечко о фактах возможного совершения преступлений польскими военнослужащими в отношении мигрантов и волонтеров.

Авторы документа утверждают, что международная общественность не имеет права оставлять эту информацию незамеченной, так как нет в мире ничего более ужасающего, чем убийство человека. Как отметили в заявлении, в то время как в отношении Беларуси создаются специальные комиссии, в данной ситуации отсутствуют какие-либо активные действия со стороны компетентных международных институтов. Фонд призвал ООН, ОБСЕ, Human Right Watch и другие организации к созданию специальной комиссии и проведению беспристрастного расследования.

