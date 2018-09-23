Белорусский футбол понес огромную утрату. Умер Анатолий Капский

Продолжаем "Главный эфир" с печальной новости для всего спортивного сообщества страны. Вчера ушел из жизни создатель мощного футбольного бренда и председатель правления футбольного клуба БАТЭ Анатолий Капский. Ему было всего 52 года. Белорусский футбол понес огромную утрату, и даже сегодня в эту новость абсолютно не хочется верить. Белтелерадиокомпания также выражает соболезнования родным и близким.

Он вывел белорусский футбол на высочайший уровень, создал один из самых успешных клубов Восточной Европы, а его команда обыгрывала "Баварию", "Лилль", "Атлетик". И на равных сражалась с "Ювентусом". Благодаря Анатолию Капскому сочетание слов “БАТЭ-Борисов” без акцента мог произнести любой европейский болельщик. Ведь за 10 лет команда, представляющая райцентр Минской области, пять раз выступила в группе Лиги чемпионов и четырежды в Лиге Европы.

Проститься с Анатолием Капским можно будет завтра в фойе "Борисов-Арены". Гражданская панихида пройдет с 11 утра до часа дня.

Андрей Козлов вспоминает самого успешного менеджера в белорусском футболе, который ушел непобежденным.

Отдать сердце любимому делу вопреки всему - самое ценное качество. Футболу, игре азарта, страсти и эмоций, это сделать вдвойне труднее. Сердце Анатолия Капского остановится 22 сентября в 11 часов. В 52 года.

В эти выходные все матчи начнутся с минуты молчания. А небо тяжелым грузом нависнет над Беларусью, над страной, которую очень любил Анатолий Капский. "Шахтер" в этот день проиграет "Ислочи". Но в такие моменты каждый задумается о настоящей ценности жизни.

Несмотря на проблемы со здоровьем еще с рождения, когда случилось воспаление легких, и с юности, когда обнаружились первые признаки онкологии, Анатолий Капский шел к своей мечте. В 90-ые никто не мог мечтать, что белорусский клуб сыграет с "Миланом", "Ювентусом", "Барселоной", "Реалом". И будет побеждать "Баварию". Капский воплотит в реальность не только свои мечты, но и наши.

Слова поддержки, когда сайт БАТЭ сообщит о такой шокирующей новости, тут же полетят со всех уголков Беларуси и мира. И даже знаменитый футболист "Челси" и ПСВ, некогда совсем недолго игравший в БАТЭ, Матея Кежман не остался в стороне. Ему хватило нескольких месяцев в нашей стране, чтобы ощутить величину создателя футбольного клуба БАТЭ.

Александр Глеб: "До сих пор не могу поверить в это. В голове неразбериха и пустота. Не могу найти слов! Как такое произошло? Анатольевич, Вы для меня были титаном, который проходил любые испытания. Глядя на вас, верил всегда, что все будет хорошо! Спасибо за все, что Вы делали для всех нас! Скорбим. Светлая память!"

Одна из известных композиций легендарной группы Scorpions, на минский концерт которой ходил Капский, называется "Момент вечности". В ней звучат такие слова - "Кажется, я знаю каждого из вас. Всю свою жизнь. Я бы хотел, чтобы эта ночь длилась вечно, но мне пора идти".

Капский уйдет, но уйдет непобежденным. В БАТЭ за 22 года истории менялось все: стадионы ("Борисов-Арена” для райцентра сегодня выглядит чем-то фантастическим), тренеры, которым Борисов давал дорогу в жизнь, игроки и лидеры. На глазах юные футболисты, как Лихтарович и Родионов, становились легендами клуба. Но неизменной оставалась одна фигура.

14 чемпионских титулов, 3 Кубка Беларуси, 7 Суперкубков. В Европе БАТЭ стал крепкой командой, участвовав в группе Лиги чемпионов пять раз, в Лиге Европы четырежды, причем дважды клуб выходил в плей-офф. Кроме футбольной деятельности, Капский был и государственным деятелем. На протяжении многих лет руководил заводом БАТЭ, который по состоянию здоровья покинул в прошлом году, сконцентрировавшись на главном деле жизни - футболе.

Анатольич, как его называли друзья, с неотразимой улыбкой. Таким его запомнят все. Пример того, как обычный белорусский мальчишка, выросший в деревне, добился в своем деле небывалых высот.