Театральное закулисье оперетт и мюзиклов! Белорусский государственный академический музыкальный театр в будни приглашает всех желающих на экскурсии!

Как создаются декорации и реквизит.

Где репетируют артисты и где хранятсякостюмы.

История Музыкального театра и его место в современном мире.

Вояж по кулуарам - платный и с возрастным ограничением "10+".