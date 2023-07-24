ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Белорусский государственный академический музыкальный театр в будни приглашает всех желающих на экскурсии

Театральное закулисье оперетт и мюзиклов! Белорусский государственный академический музыкальный театр в будни приглашает всех желающих на экскурсии!

  • Как создаются декорации и реквизит.

  • Где репетируют артисты и где хранятсякостюмы.

  • История Музыкального театра и его место в современном мире.

Вояж по кулуарам - платный и с возрастным ограничением "10+".

Спрос большой, а состав групп ограничен. Поэтому бронировать свое участие в экскурсиях просят не менее чем за 5 дней.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все